Еще одна потеря для Украины
Алексей Янин отдал жизнь за свободу украинцев и территориальную целостность страны еще в начале апреля. Но информацию о смерти спортсмена Министерство молодежи и спорта сообщило только 24 мая. Прошел больше месяца.
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Когда 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению в Украину, Янин уже был на востоке страны. Еще в далеком 2014 году спортсмен добровольно поступил на службу в ВСУ. Впоследствии продолжил защищать страну в рядах полка "Азов", где прослужил четыре года, но уже в июле 2020-го во второй раз ушел в "Азов".
Алексей погиб в ночь с 6 на 7 апреля при участии в боевых действиях за город-герой Мариуполь.
Как говорится на сайте "Ангелы спорта", по словам собратьев, подробности смерти будут известны после победы Украины. До окончания контракта с "Азовом" у Янина оставалось 1,5 года.
Что известно об Алексее Янине
- Алексей Янин в 21-летнем возрасте стал заниматься тайским боксом. До этого с 9 лет ходил на тренировку по боксу.
- Был чемпионом Украины по кикбоксингу.
- Становился лучшим на чемпионате мира по боевым искусствам – "муай-тай".
Без супруга остались жена Тамара и сын Назарий. Министерство молодежи и спорта выразило свои соболезнования семье погибшего спортсмена и военного.
Враги продолжают убивать наших защитников
- Не успели мы отойти от новости о гибели в боях за Украину чемпиона Украины и боксера известной команды "Украинские атаманы" Олега Прудкого, что стало известно 23 мая, как снова спортивную семью всколыхнула ужасная новость.
- Полномасштабное вторжение России в Украину, которое длится уже 90 дней, унесло жизни уже 47 спортсменов. Кто погиб во время службы, а кто от вражеских снарядов, шаров, когда находились в собственных квартирах или домах.
- В Украине открыли сайт с символическим названием "Ангелы спорта", где публикуют краткую информацию о спортсменах, погибших от 24 февраля.