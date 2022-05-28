"Спортивні янголи" України
Міністра молоді та спорту України Вадим Гутцайт у національному телемарафоні розповів про тих, хто вже ніколи не вийде на футбольне поле, боксерський ринг чи легкоатлетичний сектор. Від 24 лютого "янголи спорту" стали понад 50 атлетів.
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На жаль, війна проти Росії не минає без втрат і на спортивному фронті. Початок повномасштабного вторгнення країни-окупанта в Україну змусило багатьох спортсменів взяти зброю до рук та стати на захист рідної держави.
Всі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось в ЗСУ, хтось зараз на сході України. Я хочу подякувати всім захисникам України,
– сказав Гутцайт.
Назавжди стали героями країни
В Україні розробили спеціальний сайт із назвою "Янголи спорту", де коротко описують того чи іншого спортсмена, який загинув від 24 лютого. Від початку повномасштабного вторгнення загинув 51 атлет. Серед цього списку є ті, хто віддав життя за країну на передовій, а були й ті, які померли від ворожих куль та снарядів.
На жаль, ворог не вибирає, кого вбивати. Від російської агресії загинули й майбутнє українського спорту. Наприклад, у блокадному Маріуполі під час обстрілів загинула 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова. разом із нею загинула її мама, а брата застрелив російський снайпер.
Також війна забрала життя зовсім юної художньої гімнастки Катерини Дяченко. Дівчинці було лише 11 років. У її будинок влучив ворожий снаряд, а тіло дитини знайшли, коли розбирали завали. Росіяни продовжують творили звірства, які навіть не вкладаються у голові.
Нещодавно цей портал поповнися новими іменами, які назавжди стали героями України.
- У боротьбі проти ворога загинув молодий тренер з Хмельниччини, кікбоксер Назар Макаренко. Йому було лише 25 років.
- Також своє життя за свободу українського народу поклав шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Фештрига.
- 24 травня під час бойових дій на Сході України загинув важкоатлет Любомир Бодак. А 24-річний майбутній пілот-дрифтер Євген Перепелиця загинув ще 17 травня під час ракетного обстрілу навчального центру ЗСУ у Десні.