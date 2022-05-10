"Ангелы спорта": 33 украинских спортсмена погибли от рук оккупантов
Источник:"Ангелы спорта"
За период полномасштабной войны в Украине погибли 33 украинских спортсмена. Мы никогда не простим этого врагам и не забудем наших героев.
"Ангелы спорта"
Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.
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По официальным данным, за период российско-украинской войны погибли 33 спортсмена.
Сайт доступен здесь.
В частности, на сайте можно узнать больше о спортсменах, их жизни, достижениях и обстоятельствах гибели.К слову. Спортивный комитет Украины – союз общественных организаций, объединяющий спортивные федерации неолимпийских видов спорта.
Убитый пленник из "Азовстали"
Недавно стало известно, что казненный пленник из "Азовстали" – Дан Звонник, он был чемпионом Украины по карате.
Оккупанты взяли в плен украинского воина 20 апреля, они обещали, что жизни Звоника ничего не будет угрожать. Позже боевики направили матери Дана фото ее погибшего сына.
Оккупанты пытали украинца, а затем его подло убили.
Наши непокоренные Герои
В начале апреля от рук оккупантов погиб Дмитрий Сидорук – тренер нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука.
В сентябре 2014 года Дмитрий героически защищал луганский аэропорт. После нелегкого противостояния с оккупантами он получил серьезное ранение. Наш герой перенес 12 сделок. На "Играх непокоренных" в Канаде 2017 года Дмитрий получил серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из лука.
Вместе со своей командой он должен был поехать на игры, которые прошли в Гааге.
- На соревнованиях в Нидерландах наша команда завоевала 16 наград.
- Большинство членов команды – нынешние военнослужащие, защищающие Украину в рядах Вооруженных Сил, Национальной гвардии, территориальной обороны и других структур сектора безопасности и обороны.