"Янголи спорту"
Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
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За офіційними даними, за період російсько-української війни загинули 33 спортсмени.
Сайт доступний тут.
Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.
Страчений полонений з "Азовсталі"
Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" – Дан Звоник, він був чемпіоном України з карате.
Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме. Пізніше бойовики надіслали матері Дана фото її загиблого сина.
Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.
Наші нескорені Герої
На початку квітня від рук окупантів загинув Дмитро Сидорук – тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.
У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.
Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.
- На змаганнях у Нідерландах наша команда виборола 16 нагород.
- Більшість членів команди – нинішні військовослужбовці, які захищають Україну у лавах Збройних Сил, Національної гвардії, територіальної оборони та інших структур сектору безпеки й оборони.