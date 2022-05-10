"Янголи спорту"

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

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За офіційними даними, за період російсько-української війни загинули 33 спортсмени.

Сайт доступний тут.

Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.

До слова. Спортивний комітет України – спілка громадських організацій, яка об’єднує спортивні федерації неолімпійських видів спорту.

Страчений полонений з "Азовсталі"

Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" – Дан Звоник, він був чемпіоном України з карате.

Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме. Пізніше бойовики надіслали матері Дана фото її загиблого сина.

Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.

Наші нескорені Герої

На початку квітня від рук окупантів загинув Дмитро Сидорук – тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.

У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.

Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.