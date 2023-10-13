Историческое возвращение: первая ракетка Украины впервые за 14 лет сыграет за сборную

Сборная Украины по женскому теннису объявила заявку на ближайшие матчи Кубка Билли Джин Кинг. Уже в ноябре украинские теннисистки проведут свои игры против соперниц из Нидерландов.

В заявку украинской женской сборной вошли 5 теннисисток. Среди них есть одна историческая неожиданность. Бывшая первая ракетка Украины Ангелина Калинина вызвана на матче Кубка Билли Джин Кинг.

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Дебют за взрослую сборную

Это будет дебют для уроженки Новой Каховки со взрослой сборной. До этого Ангелина выступала за национальную команду еще в возрасте 12 лет, а 7 февраля 2023 Калининий исполнилось уже 26 лет.

Кроме Калининой, которая из-за отсутствия Элины Светолиной была первой ракеткой страны, в список сборной попали сестры Киченок, Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

Следует отметить, что в заявке нет самой титулованной украинской теннисистки Элины Светолиной, Леси Цуренко и Марты Костюк, которая еще раньше сообщила причину, по которой в ближайшие годы не будет выступать за национальную команду.

Также известен состав нидерландской сборной, за которую против Украины выступят Аранча Рус, Арианне Гартоно, Сюзан Ламенс, Деми Схюрс.

Матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Нидерландами состоятся 11 и 12 ноября в столице Литвы Вильнюсе.

Вспомним, что в конце мая Калинина рассказала, почему не выступала за сборную Украины на протяжении всех этих лет. Ангелина заверила, что этот вопрос не закрыт, что стало подтверждением сейчас, а не играла она за национальную команду только из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что 13 октября Калинина уступила Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира Чжэнчжоу - 3:6, 2:6. По состоянию на 13 октября Ангелина является 28 ракеткой мира, которая в текущем сезоне заработала уже более 1,1 миллиона долларов, но не завоевала ни одного трофея.