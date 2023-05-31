Наконец Ангелина Калинина прервала свое молчание по поводу темы ее невыступлений за украинскую сборную. теннисистка отметила, что этот вопрос не закрыт, а не играла она за "сине-желтых" только из-за проблем со здоровьем.

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Калинина: У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками

Первая ракетка Украины заверила, что нет конфликтов ни с Федерацией, ни с другими украинскими теннисистами. Лишь частые проблемы со здоровьем не позволяют Калининой сыграть в сборной. Ангелина же не хочет давать громких обещаний, которые может не выполнить из-за здоровья.

Дело даже не в сборной. Я в прошлом году снялась с 5 – 6 турниров, даже на US Open пришлось сняться. И это был не первый год, когда это произошло. Я не хочу наобещать чего-нибудь, а потом сказать: "Ой, а у меня не получается больше". Я так не поступаю. Если я знаю, что я не потяну, то говорю заранее и откровенно. У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками. Я прекрасно со всеми общаюсь,

– заявила Калинина.

Ангелина вспомнила свою операцию на плече, по которой она пропустила год. После чего теннисистка в статусе 1000-й ракетки мира уехала на 25-тысячник в момент, когда сборная должна была сыграть свои матчи Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году из-за проблем Калинина была вынуждена сняться с US Open, а возобновилась только в ноябре того же года.

Калинина отметила девушек, которые защищают интересы женской сборной Украины на корте и похвалила нынешнюю команду.

"Я знаю девочек в нашей команде. Это сыгранная, сильная, сформированная сборная, которую попробуй еще обогревай. Я действительно считаю, что девушки играют суперслаженно уже много лет. Они разрывают всех. Я уверена, что они пройдут в финальную группу", – сказала Калинина.

Ранее вице-президент и исполнительный директор федерации тенниса Украины Евгений Зукин предположил, почему Ангелина уже давно не выступает за сборную В последний раз выступала за национальную команду еще в возрасте 12 лет. Сейчас Калининой 26 лет.

К слову. Женская сборная Украины по теннису сыграет в ноябре 2023 года в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Соперницами украинок будут представительницы Нидерландов.