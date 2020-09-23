Ангелина Калинина уверенно преодолела первый круг квалификации "Ролан Гаррос"
Во втором круге квалификации "Ролан Гаррос" выступят сразу две украинки. К Марте Костюк присоединилась и Ангелина Калинина.
Украинка в первом круге квалификации победила Викторию Голубич из Швейцарии. При этом сделала это больше, чем уверенно.
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В первом сете Калинина оформила сразу четыре брейка. Голубич смогла сделать только один обратный брейк. Но от поражения это ее не спасло – победа украинки 6:1 за 27 минут.
Во втором сете преимущество Калининой было не столь ощутимым. Но все опять закончилось победой украинки. На этот раз 6:3
Ангелина Калинина – Виктория Голубич 2:0 (6:1, 6:3)
Во втором круге квалификации Ангелина Калинина сыграет против американки Варвары Лепченко. На этой стадии квалификации другая украинка Марта Костюк будет противостоять Лауре-Йоани Паар из Румынии. Эти матчи состоятся в четверг, 24 сентября.
- В квалификации "Ролан Гаррос" в целом приняли участие четыре украинки. Дальше сумели пройти Ангелина Калинина и Марта Костюк. Леся Цуренко и Дария Снигур вылетели в первом круге.
- В первом круге квалификации вылетели и оба представителя Украины в мужской сетке соревнований – Илья Марченко и Сергей Стаховский.
- В основной сетке турнира точно выступят четыре украинки – Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.