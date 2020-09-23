Ангеліна Калініна впевнено подолала перше коло кваліфікації "Ролан Гаррос"
У другому колі кваліфікації "Ролан Гаррос" виступлять одразу дві українки. До Марти Костюк приєдналася і Ангеліна Калініна.
Українка у першому колі кваліфікації перемогла Вікторію Голубіч зі Швейцарії. При цьому зробила це більше, аніж впевнено.
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У першому сеті Калініна оформила одразу чотири брейки. Голубіч спромоглася зробити лише один зворотній брейк. Але від поразки це її не врятувало – перемога українки 6:1 за 27 хвилин.
У другому сеті перевага Калініної була не настільки відчутною. Але все знову закінчилося перемогою українки. Цього разу 6:3
Ангеліна Калініна – Вікторія Голубіч 2:0 (6:1, 6:3)
У другому колі кваліфікація Ангеліна Калініна зіграє проти американки Варвари Лепченко. На цій стадії кваліфікації інша українка Марта Костюк протистоятиме Лаурі-Йоані Паар з Румунії. Ці матчі відбудуться у четвер, 24 вересня.
- У кваліфікації "Ролан Гаррос" загалом взяли участь чотири українки. Далі зуміли пройти Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Леся Цуренко та Дарія Снігур вилетіли у першому колі.
- У першому колі кваліфікації вилетіли і обидва представники України в чоловічій сітці змагань – Ілля Марченко та Сергій Стаховський.
- В основній сітці турніру точно виступлять чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.