У другому колі кваліфікації "Ролан Гаррос" виступлять одразу дві українки. До Марти Костюк приєдналася і Ангеліна Калініна.

Українка у першому колі кваліфікації перемогла Вікторію Голубіч зі Швейцарії. При цьому зробила це більше, аніж впевнено.

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У першому сеті Калініна оформила одразу чотири брейки. Голубіч спромоглася зробити лише один зворотній брейк. Але від поразки це її не врятувало – перемога українки 6:1 за 27 хвилин.

У другому сеті перевага Калініної була не настільки відчутною. Але все знову закінчилося перемогою українки. Цього разу 6:3

Ангеліна Калініна – Вікторія Голубіч 2:0 (6:1, 6:3)

У другому колі кваліфікація Ангеліна Калініна зіграє проти американки Варвари Лепченко. На цій стадії кваліфікації інша українка Марта Костюк протистоятиме Лаурі-Йоані Паар з Румунії. Ці матчі відбудуться у четвер, 24 вересня.