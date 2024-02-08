Ангелина Калинина (Украина) – Людмила Самсонова 0:2 (1:6, 3:6)

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит женский теннисный турнир категории WTA500. Среди 28-ми участниц соревнования было и двое украинок, пишет 24 канал.

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Ангелина Калинина удачно стартовала на турнире, выбив в первом круге итальянку Лючию Бронцетти. А вот Леся Цуренко не смогла пройти во второй круг.

Тенниситка из Ровенской области без шансов проиграла "нейтральной" россиянке Людмиле Самсоновой. Во втором же раунде отомстить за соотечественницу могла как раз Калинина, которой пришлось сражаться с россиянкой.

К сожалению, и у Ангелины не получилось остановить Самсонову. Первый сет Калинина вчистую проиграла, взяв лишь один гейм. Во втором же россиянка захватила инициативу после двух брейков при счете 1:1.

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В конце концов Ангелине удалось выиграть лишь три гейма. Таким образом, Калинина прекращает выступления в Абу-Даби, а Самсонова выходит в четвертьфинал. Там ее соперницей станет чешка Барбора Крейчикова.