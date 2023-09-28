Украинки покидают Токио: Ангелина Калинина уступила первую ракетку Франции на турнире WTA500

Второй номер украинского рейтинга попыталась дать сражение Каролин Гарсии. Впрочем, соперница отдала лишь один гейм на своей подаче и довела дело до конца.

Каролин Гарсия (Франция) – Ангелина Калинина (Украина) 2:0 (6:4, 6:3)

В японском Токио проходит престижный женский теннисный турнир категории WTA500. На него заявились 28 спортсменок, в том числе две представительницы Украины, пишет 24 канал.

По теме Костюк в напряженном матче уступила "нейтральную" первую ракетку России

Правда, Марта Костюк покинула соревнование уже в первом раунде, уступив россиянке Дарье Касаткиной. В свою очередь Ангелина Калинина на старте смогла пройти американку Эшлин Крюгер.

Но во втором раунде уроженцы Новой Каховки выпала первая ракетка Франции Каролин Гарсия. Девушка идет десятой в рейтинге WTA. Калинина дала сражение сопернице, но надолго ее не хватило.

В первом сете Ангелина отдала три первых гейма, но после этого восстановила паритет. Подвели украинку свои подачи при счете 5:4, что вылилось в победу Гарсии в первом сете.

Читайте также "Крым – идеальное место": Цуренко рассказала о развитии тенниса в Украине после победы в войне

Во втором же решающий брейк Каролин совершила при счете 4:3 и довела матч до победы. Таким образом, украинки завершили свои выступления в Токио.