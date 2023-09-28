Каролін Гарсія (Франція) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:0 (6:4, 6:3)

У японському Токіо проходить престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA500. На нього заявилось 28 спортсменок, в тому числі двоє представниць України, пише 24 канал.

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Правда, Марта Костюк залишила змагання вже у першому раунді, поступившись росіянці Дар'ї Касаткіній. У свою чергу Ангеліна Калініна на старті зуміла пройти американку Ешлін Крюгер.

Але у другому раунді уродженці Нової Каховки випала перша ракетка Франції Каролін Гарсія. Дівчина йде десятою в рейтингу WTA. Калініна дала бій суперниці, але надовго її не вистачило.

У першому сеті Ангеліна віддала три перших гейми, але після цього відновила паритет. Підвели українку свої подачі за рахунку 5:4, що вилилось у перемогу Гарсії в першому сеті.

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У другому ж вирішальний брейк Каролін зробила за рахунку 4:3 і довела матч до перемоги. Таким чином, українки завершили свої виступи у Токіо.