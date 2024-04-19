Теннисистка из Новой Каховки деклассировала россиянку и вышла в полуфинал турнира во Франции

Ангелина Калинина провела удачный поединок против Мирры Андреевой в четвертьфинале соревнования в Руане. Украинка заработала больше брейков, чем очков на своих подачах.

Ангелина Калинина (Украина) – Мирра Андреева 2:0 (6:4, 7:5)

Во французском Руане на этой неделе проходит теннисный турнир среди женщин категории WTA250. Среди 32-х участниц были и две представительницы Украины, пишет 24 канал.

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Победа на классе

Впрочем, если Катарина Завацкая вылетела в первом же круге, то Ангелине Калининой удалось забраться высоко. Уроженка Новой Каховки прошла Корне и Тревизан, выйдя в четвертьфинал.

Там жребий свел ее с россиянкой Миррой Андреевой (№43 WTA). Украинка считалась фавориткой против "нейтральной" спортсменки и смогла это доказать на корте.

В первом сете девушки чаще брали геймы на чужих подачах, но в конце концов Ангелине покорились два брейк-поинта в конце игры. Во втором же сете Калинина должна была торжествовать более спокойно.

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Впрочем, при счете 5:2 в свою пользу дала Андреевой сделать камбэк. В конце концов украинка таки дожала Мирру и выиграла решающий сет со счетом 7:5.

Таким образом, Ангелина уже второй раз в этом году выходит в полуфинал турнира WTA (прошлый был в марте в Остине). Там Калинина сойдется с третьей ракеткой Польши Магдой Линетт (№60 WTA). В другой паре 1/2 финала будут играть Слоан Стивенс (США) и Каролин Гарсия (Франция).