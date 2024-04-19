Ангеліна Калініна (Україна) – Мірра Андрєєва 2:0 (6:4, 7:5)

У французькому Руані цього тижня проходить тенісний турнір серед жінок категорії WTA250. Серед 32-х учасниць були і двоє представниць України, пише 24 канал.

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Перемога на класі

Втім якщо Катаріна Завацька вилетіла у першому ж колі, то Ангеліні Калініній вдалось забратися високо. Уродженка Нової Каховки пройшла Корне та Тревізан, вийшовши у чвертьфінал.

Там жереб звів її з росіянкою Міррою Андрєєвою (№43 WTA). Українка вважалась фавориткою проти "нейтральної" спортсменки і змогла це довести на корті.

У першому сеті дівчата частіше брали гейми на чужих подачах, але зрештою Ангеліні підкорились два брейк-поїнти в кінці гри. В другому ж сеті Калініна мала тріумфувати більш спокійно.

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Втім за рахунку 5:2 на свою користь дала Андрєєвій зробити камбек. Зрештою українка таки дотисла Мірру та виграла вирішальний сет з рахунком 7:5.

Таким чином, Ангеліна вже вдруге цього року виходить у півфінал турніру WTA (минулий був у березні в Остіні). Там Калініна зійдеться із третьою ракеткою Польщі Магдою ЛІнетт (№60 WTA). У іншій парі 1/2 фіналу гратимуть Слоан Стівенс (США) та Каролін Гарсія (Франція).