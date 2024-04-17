1,5-часовой спарринг между украинкой и полькой состоялся 16 апреля. Далеко не каждый день выпадает возможность поспарринговать с лучшей теннисисткой планеты в это время. Уже на следующий день после тренировки с первой ракеткой мира Марта Костюк стартует на немецком корте.

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Спарринг украинки с Игой Швьонтек

Украинская теннисистка начинает борьбу с 1/16 финала соревнований. Ее первой соперницей в Штутгарте будет немка Лаура Зигемунд. Ориентировочное начало встречи 17 апреля в 15:00 (по Киеву).

Интересно! Лаура Зигемунд хорошо знает, как побеждать на этом турнире. В 2017-м году именно соперница Костюк одержала победу в финале WTA 500 в Штутгарте.

Зато Ига Швьонтек пропускает раунд 1/16 финала, а войдет в борьбу уже с 1/8 финала WTA 500, где будет защищать свой титул двукратной чемпионки турнира в Штутгарте (2022 и 2023). Оппоненткой польки будет бельгийка Элизе Мертенс (18 апреля, ориентировочно в 11:00).

Видео тренировочного спарринга между Костюк и Швьонтек

Отметим, что Костюк – единственная украинская представительница на этом турнире в Штутгарте.