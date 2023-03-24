Дальше без нас: первая ракетка Украины вылетела из Майами от соперницы из второй сотни WTA

Ангелина Калинина второй раз за этот год не смогла преодолеть Софию Кенин. Таким образом, на Мастерсе в Майами не осталось больше представительниц Украины.

София Кенин (США) – Ангелина Калинина 2:0 (6:3 / 6:4)

В США проходит престижный теннисный турнир в Майами категории WTA1000. Среди 96 участников было и три представительницы Украины. 24 канал.

По теме Страдать из-за войны должны россияне, а не украинцы: почему бойкот в спорте ничего не изменит

Впрочем, наши девушки довольно быстро вылетели. Леся Цуренко еще в первом круге неожиданно уступила Лейли Фернандес. В свою очередь, Марта Костюк прошла Элизу Коччаретто, но в следующем раунде выбыла от Анастасии Потаповой.

А вот первая ракетка Украины Ангелина Калинина начала свой путь прямо со второй стадии. Правда, оказался он не очень длинным, ведь уроженка Новой Каховки вылетела на первой же сопернице.

Ею стала американка София Кенин, которая идет на 164 позиции в рейтинге WTA. Для девушек это была уже третья встреча за последние 4 месяца. В прошлом году у Анже Ангелина была сильнее (4:6/4:6), тогда как в Хобарте в январе Кенин взяла реванш (4:6/6:3/6:1).

Читайте также Мы не друзья, мы в состоянии войны, – Костюк ответила на слова Соболенко о ненависти украинок

Теперь же американка одержала еще более убедительную победу. Калинина допустила три двойных ошибок, а также отдала четыре гейма на своих подачах. Таким образом, Ангелина прекратила участие в турнире в Майами, где больше не осталось украинок.

Раньше с соревнований в Майами снялась первая ракетка мира Ига Швентек. Польская теннисистка получила травму ребра в Индиан-Уэллс и пропустит ближайший месяц.