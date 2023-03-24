Софія Кенін (США) – Ангеліна Калініна 2:0 (6:3 / 6:4)

У США проходить престижний тенісний турнір в Маямі категорії WTA1000. Серед 96-ти учасників було і три представниці України, пише 24 канал.

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Втім наші дівчата доволі швидко вилетіли. Леся Цуренко ще у першому колі несподівано поступилась Лейлі Фернандес. У свою чергу Марта Костюк пройшла Елізу Коччаретто, але у наступному раунді вибула від Анастасії Потапової.

А ось перша ракетка України Ангеліна Калініна почала свій шлях одразу з другої стадії. Правда, виявився він не дуже довгим, адже уродженка Нової Каховки вилетіла на першій же суперниці.

Нею стала американка Софія Кенін, яка йде аж на 164 позиції в рейтингу WTA. Для дівчин це була вже третя зустріч за останні 4 місяці. Минулого року у Анже Ангеліна була сильнішою (4:6 / 4:6), тоді як у Хобарті в січні Кенін взяла реванш (4:6 / 6:3 / 6:1).

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Тепер же американка здобула ще більш переконливу перемогу. Калініна припустилась трьох подвійних помилок, а також віддала чотири гейми на своїх подачах. Таким чином, Ангеліна припинила участь на турнірі у Маямі, де більше не лишилось українок.

Раніше зі змагання у Маямі знялась перша ракетка світу Іга Швьонтек. Польська тенісистка отримала травму ребра в Індіан-Веллс і пропустить найближчий місяць.