Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)

В английском Бирмингеме стартовал новый травяной теннисный турнир среди женщин. На соревновательная WTA250 приехали пять украинок, но Даяна Ястремская и Леся Цуренко не прошли квалификацию, пишет 24 канал.

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Также в первом круге неожиданно вылетела Элина Свитолина. К сожалению, поддержала неудачную серию и вторая ракетка Украины Марта Костюк, тоже остановившаяся не первой же оппонентке.

Теннисистке из Киева жребий подарил Анастасию Потапову из России. Четвертая ракетка страны-агрессорки идет 21-й в рейтинге WTA и виделась небольшой фавориткой противостояния.

Соперница была более выносливой

Матч затянулся на 2,5 часа. Первый сет в тяжелейшей борьбе выиграла Костюк, сделав брейк уже на старте. Потапова позже восстановила статус кво, но в тайбрейке украинка была лучше.

НВторой сет прошел при равной борьбе, в которую больше повезло россиянке. Лишь в 11-м гейме Анастасия смогла выиграть на подаче Марты. В последнем сете Костюк снова отдала один "свой" гейм.

При счете 4:5 на подаче соперницы украинка не реализовала брейк-поинт. Зато у Потаповой было четыре матча-поинта и последний она взяла. Таким образом, Костюк уже второй раз за год проигрывает российской теннисистке.

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Надежда на Калинину

В Майами Анастасия одолела украинку во втором круге. Тем временем на турнире в Бирмингеме из Украины остается только Ангелина Калинина. Спортсменка из Новой Каховки разобралась в первом раунде с Алишей Паркс.

Во втором круге нашей теннисистке будет уже второй раз через месяц противостоять британка Гарриет Дарт. Буквально неделю назад эта спортсменка выбила Калинину из другого травяного турнира в Ноттингеме.