Маркета Вондроушова (Чехія) – Ангеліна Калініна (Україна) 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)
Маркета Вондроушова та Ангеліна Калініна провели зустріч в рамках стартового кола на турнірі серії WTA1000 у китайському Пекіні, з якої переможницею вийшла українка. Дана зустріч стала всього другою очною для тенісисток, пише 24 Канал.
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Не опустила руки
Змагання, котрі відбуваються у столиці Китаю, стали першими для Вондроушової після US Open, у той час ,як Калініна бере участь уже на четвертому турнірі за ідентичний період часу, а от у жодному з першостей українка не проходила далі другого раунду. У дуелі Маркета – Ангеліна спершу домінувала чеська тенісистка через невдалі подачі українки. Та от згодом Калініній вдалось виправитись та вирівняла гру , що згодом переросло у злам ходу матчу.
Вондроушовій вдалось виграти перший сет з рахунком 6:1. Другий сет завершився з рахунком 6:4 на користь українки, вона зробила єдиний брейк у партії, вирівняши загальний рахунок. Далі на чеську тенісистку чекав розгром від Калініної, оскільки тепер українка тріумфувала з рахунком 6:1, зробивши три брейки на чужій подачі. До того ж влучність першої подачі Ангеліни складала: 38 відсотків – у першому сеті, 69 відсотків – у другому та 55 відсотків – у третьому.
У наступному раунді міжнародних змагань у столиці Китаю Ангеліна Калініна зустрінеться з представницею Австралії Дарією Савіль.