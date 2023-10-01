Маркета Вондроушова (Чехія) – Ангеліна Калініна (Україна) 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)

Маркета Вондроушова та Ангеліна Калініна провели зустріч в рамках стартового кола на турнірі серії WTA1000 у китайському Пекіні, з якої переможницею вийшла українка. Дана зустріч стала всього другою очною для тенісисток, пише 24 Канал.

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Не опустила руки

Змагання, котрі відбуваються у столиці Китаю, стали першими для Вондроушової після US Open, у той час ,як Калініна бере участь уже на четвертому турнірі за ідентичний період часу, а от у жодному з першостей українка не проходила далі другого раунду. У дуелі Маркета – Ангеліна спершу домінувала чеська тенісистка через невдалі подачі українки. Та от згодом Калініній вдалось виправитись та вирівняла гру , що згодом переросло у злам ходу матчу.

Вондроушовій вдалось виграти перший сет з рахунком 6:1. Другий сет завершився з рахунком 6:4 на користь українки, вона зробила єдиний брейк у партії, вирівняши загальний рахунок. Далі на чеську тенісистку чекав розгром від Калініної, оскільки тепер українка тріумфувала з рахунком 6:1, зробивши три брейки на чужій подачі. До того ж влучність першої подачі Ангеліни складала: 38 відсотків – у першому сеті, 69 відсотків – у другому та 55 відсотків – у третьому.

До речі. Калініна уже втретє в кар'єрі змогла перемогти тенісистку з топ-10 світового рейтингу. Раніше вона долала Гарбіньє Мугуруси (Іспанія, 9-та у рейтингу, 2:0) та Марію Саккарі (Греція, 5-а у світовому рейтингу, 2:1). Також варто відзначити, що Калініна та Вондроушова у Пекіні провели свою другу очну зустріч. У 2022-му році Маркеті у Великій Британії вдалось здолати Ангеліну із рахунком 2:0.

У наступному раунді міжнародних змагань у столиці Китаю Ангеліна Калініна зустрінеться з представницею Австралії Дарією Савіль.