Фартовый дебют за сборную Украины: Калинина получила награду "Heart Award" за матч с Нидерландами

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина удачно выступила за национальную сборную на Кубке Билли Джин Кинг. Болельщики оценили бойцовские качества и мастерство уроженицы Новой Каховки.

В ноябре 2023 года женская сборная Украины по теннису победила команду Нидерландов и получила путевку в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. Весомый вклад в общую победу внесла Ангелина Калинина.

Читайте также В ожидании 2024 года: когда Свитолина, Калинина и Костюк вернутся на корт

Престижная награда Калининой

Приятным бонусом для Калининой стала победа в номинации "Heart Award". За нашу теннисистку отдали свои голоса болельщики в соцсетях командного турнира. Украинка опередила Викторию Грунчакову (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанду Контрерас Гомес (Мексика).

Ангелина Калинина – завоевала награду "Heart Award" / instagram.com/billiejeankingcup

Благодаря этой победе Калинина получит денежный чек на определенную сумму и сможет направить средства на благотворительные цели по своему усмотрению.

Огромная благодарность от всего сердца всем людям за поддержку и голоса. Очень благодарна. Деньги будут переданы на счет благотворительного фонда "Радоваться жизни", который занимается поддержкой пожилых людей в Киеве и по всей Украине,

– написала Калинина в инстаграмме.

Это вторая победа украинских теннисисток в номинации "Heart Award". В 2016 году престижную награду завоевала Екатерина Володько (Бондаренко).