У листопаді 2023 року жіноча збірна України з тенісу перемогла команду Нідерландів та здобула путівку до кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Вагомий внесок у загальну перемогу зробила Ангеліна Калініна.

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Престижна нагорода Калініної

Приємним бонусом для Калініної стала перемога у номінації "Heart Award". За нашу тенісистку віддали свої голоси вболівальники у соцмережах командного турніру. Українка випередила Вікторію Грунчакову (Словаччина), Кеті Бултер (Великобританія) та Фернанду Контрерас Гомес (Мексика).

Ангеліна Калініна – здобула нагороду "Heart Award" / instagram.com/billiejeankingcup

Завдяки цій перемозі Калініна отримає грошовий чек на певну суму і зможе спрямувати кошти на благодійні цілі на власний розсуд.

Величезна подяка від щирого серця всім людям за підтримку та голоси. Дуже вдячна. Гроші будуть передані на рахунок благодійного фонду "Радіти життю", який займається підтримкою людей похилого віку в Києві та по всій Україні,

– написала Калініна в інстаграмі.

Зазначимо, що це друга перемога українських тенісисток у номінації "Heart Award". У 2016 році престижну нагороду виборола Катерина Володько (Бондаренко).

Важливо! Свій наступний матч у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг збірна України зіграє у 2024 році. До речі, управлінням збірної займатиметься Фонд Еліни Світоліної.