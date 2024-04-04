Украинка Ангелина Калинина во второй раз за месяц одолела бывшую первую ракетку мира
Ангелина Калинина становится неудобной соперницей для Каролин Возняцки. Теннисистка из Дании проиграла второй раз подряд спортсменке из Новой Каховки.
Каролин Возняцки (Дания) – Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (2:6, 3:6)
В американском Чарльстоне проходит престижный женский турнир категории WTA500. Среди участников соревнования были и четверо украинок, пишет 24 канал.
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Вторая подряд победа над Возняцки
Впрочем, Даяна Ястремская и Леся Цуренко уже завершили борьбу на первом же оппоненте. А вот Ангелина Калинина смогла выйти в 1/8 финала, хотя у нее была более сложная соперница.
Уроженка Новой Каховки начала свой путь в Чарльстоне с матча против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки. Датская теннисистка только в прошлом году вернулась на корт после трехлетнего перерыва.
Несколько недель назад Калинина и Возняцки выдали горячую битву в Майами. Ангелина уступала оппонентке 5:7, 2:5, но смогла сделать камбэк и выбить Каролин.
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В Чарльстоне Возняцки снова была фавориткой, но украинка не дала ей оформить реванш. На этот раз победа Калининой была более спокойной в два сета – 2:6, 3:6.
На счету Ангелины лишь один проигранный гейм на своих подача, один эйс и три двойные ошибки. В третьем круге соревнования украинка сыграет против "нейтральной" россиянки Дарьи Касаткиной.