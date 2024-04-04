Каролін Возняцкі (Данія) – Ангеліна Калініна (Україна) 0:2 (2:6, 3:6)

В американському Чарльстоні проходить престижний жіночий турнір категорії WTA500. Серед учасників змагання були і четверо українок, пише 24 канал.

До теми Третя ракетка України поступилася в Чарлстоні після "сухої" перемоги в першому сеті

Друга поспіль перемога над Возняцкі

Втім Даяна Ястремська та Леся Цуренко вже завершили боротьбу на першому ж опоненті. А ось Ангеліна Калініна змогла вийти в 1/8 фіналу, хоча у неї була більш складна суперниця.

Уродженка Нової Каховки почала свій шлях у Чарльстоні з матчу проти експершої ракетки світу Каролін Возняцкі. Данська тенісистка лише минулого року повернулась на корт після трирічної перерви.

Кілька тижнів тому Калініна та Возняцкі видали гарячу битву у Маямі. Ангеліна поступалась опонентці 5:7, 2:5, але змогла зробити камбек та вибити Каролін.

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У Чарльстоні Возняцкі знову була фавориткою, але українка не дала їй оформити реванш. Цього разу перемога Калініної була більш спокійною у два сети – 2:6, 3:6.

На рахунку Ангеліни лише один програний гейм на своїх подача, один ейс та три подвійні помилки. У третьому колі змагання українка зіграє проти "нейтральної" росіянки Дар'ї Касаткіної.