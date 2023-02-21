Ангелина Калинина – Дайана Ястремская 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Украинская битва на теннисном корте длилась долгие 2 часа 21 минуту. Украинки выдали 3-сетовый поединок, закончившийся в пользу Калининой, пишет 24 канал.

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В начале встречи обе теннисистки обменялись любезностями и отдали гейма на своих подачах. На один такой подарок сделала Ястремская, поэтому Калинина повела в счете 3:2.

Следующий гейм лишь приблизил Ангелину к победе в первом сете, но вовремя включилась в игру Даяна. Ястремская смогла не только догнать соперницу, но и опередить ее в одиннадцатом гейме – 5:6.

В следующем гейме Ястремская только с третьего раза смогла подать на партию и закрыть все вопросы в первом сете. 5:7.

Во второй партии Калинина сначала уступала 1:2, но позже взяла 5 геймов подряд и сохранила шансы на выход в 1/8 финала WTA 1000. Второй сет остался за Калининой 6:2.

Последний сет начался по сценарию второго – с гейма для Ястремской.

Ангелина быстро сравняла счет 1:1, а дальше игра у первой ракетки Украины пошла по ее плану. Ангелина взяла четыре гейма. Но с перерывом, когда Даяна взяла поочередно два розыгрыша. Но это было все, что смогла одесситка – 6:3.

Украинское противостояние закончилось в пользу Калининой.

В 1/8 финала WTA 1000 у Дубай Ангелина сыграет против чешки Каролины Плишковой (22 февраля). Ястремская упаковывает чемоданы на другой турнир.

Обратите внимание! 21 февраля свой матч на этом турнире сыграет другая украинка Марта Костюк. Киевлянка в 1/16 встретится со швейцарской соперницей Белиндой Бенчич.