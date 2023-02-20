Вероника Кудерметова – Ангелина Калинина 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)

Девушки выдали настоящий теннисный 3-часовой триллер в Дубае. Встреча началась с двух выигранных геймов для россиянки Кудерметовой, которая повела в счете 2:0, пишет 24 канал.

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Однако следующий гейм на подаче украинки уже последовал за Калининой, которой впоследствии удалось не только сократить отставание, но и выйти вперед до 2:5. Восьмой гейм был за Вероникой, но это был последний розыгрыш первой партии, которую занесла себе в актив российская теннисистка.

Калинина защитила мяч на своей подаче и взяла первый сет 3:6.

Дальше теннисистки показали настоящую неуступчивую красоту на корте. Вторая партия началась по сценарию первой – два гейма для россиянки.

Ангелина снова сократила отставание и вышла вперед к 2:5. Но дальше что-то пошло не по плану украинской теннисистки. Кудерметова взяла пять геймов подряд, три из которых были на подаче Ангелины и сравнялась по партиям - 1:1, а по геймам в ней 7:5 в пользу теннисистки из России.

Всё решалось в третьем сете. Первая ракетка Украины снова была в роли догоняющей. Так было до одиннадцатого гейма, когда Калинина впервые в этой партии повела в счете 5:6, забрав подачу принципиальной соперницы из вражеской страны.

Калинина с брейком взяла еще один гейм, ставший победным – 5:7.

Ангелина Калинина побеждает Веронику Кудерметову и идет в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубай.

После победного розыгрыша Калинина поздоровалась у сетки ракеткой с россиянкой.

Видео победного розыгрыша Кудерметова – Калинина

Обратите внимание! В 1/16 финала турнира нас ждет украинское противостояние между Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской. Последняя в первом круге обыграла француженку Ализе Корне. Украинская битва у Дубай запланирована на утро 21 февраля.