Ангеліна Калініна – Даяна Ястремська 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Українська битва на тенісному корті тривала довгі 2 години 21 хвилину. Українки видали 3-сетовий поєдинок, який закінчився на користь Калініної, пише 24 канал.

​До теми Попереду українське протистояння: перша ракетка України обіграла росіянку в ОАЕ

На початок зустрічі обидві тенісистки обмінялись люб'язностями та віддали гейми на своїх подачах. На один більше такий подарунок зробила Ястремська, тому Калініна повела у рахунку 3:2.

Наступний гейм лише наблизив Ангеліну до перемоги у першому сеті, але вчасно увімкнулась у гру Даяна. Ястремська змогла не лише наздогнати суперницю, а й випередити її в одинадцятому геймі – 5:6.

У наступному геймі Ястремська лише з третього разу змогла подати на партію та закрити усі питання у першому сеті – 5:7.

У другій партії Калініна спершу поступалась 1:2, але згодом взяла 5 геймів поспіль та зберегла шанси на вихід в 1/8 фіналу WTA 1000. Другий сет залишився за Калініною 6:2.

Останній сет розпочався за сценарієм другого – з гейму для Ястремської.

Ангеліна швидко зрівняла рахунок 1:1, а далі гра у першої ракетки України пішла за її планом. Ангеліна взяла чотири гейми. Але з перервою, коли Даяна взяла по черзі два розіграші. Але це було все, на що спромоглась одеситка – 6:3.

Українське протистояння закінчилось на користь Калініної.

В 1/8 фіналу WTA 1000 у Дубай Ангеліна зіграє проти чешки Кароліни Плішкової (22 лютого). Ястремська пакує валізи на інший турнір.

Зверніть увагу! 21 лютого свій матч на цьому турнірі зіграє інша українка Марта Костюк. Киянка в 1/16 зустрінеться зі швейцарською суперницею Беліндою Бенчіч.