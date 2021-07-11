Калініна в півфіналі в двох сетах впоралася з китаянкою Чжен Ціньвень – 6:4, 6:4.
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Матч на грунтовому покритті тривав 1 годину і 39 хвилин. Калініна обіграла китаянку вже вдруге за 2 тижні. Раніше Ангеліна виявилася сильнішою в півфіналі турніру в Монпельє.
Завдяки цій перемозі, а також перемозі в Монпельє, Калініна з наступного тижня істотно підніметься в рейтингу WTA. Українка стане 4 ракеткою України і 103 у світі. Попереднім рекордом 24-річної дніпрянки була 107 позиція в рейтингу.
Попередня перемога Калініної
- Тиждень тому Ангеліна Калініна виграла турнір W60 Montpellie. У фінальному матчі українка виявилася сильнішою другої ракетки турніру Майяр Шериф з Єгипту – 6:2, 6:3.
- Для перемоги Калініній знадобилося менше півтора години. За цей час українка реалізувала п'ять з семи брейк-поінтів і програла два гейми на своїй подачі.