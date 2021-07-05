Для победы Калининой понадобилось менее полутора часов. За это время украинка реализовала пять из семи брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

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Ангелина выиграла третий из трех сыгранных финалов в этом сезоне. В апреле украинка стала чемпионкой на турнире ITF W25 в Португалии, а в мае победила на турнире ITF W60 в Хорватии. Это уже 13-й одиночный титул для уроженки Новой Каховки за время выступлений на турнирах ITF.

На следующей неделе Калинина выступит на турнире ITF W100 в Контрексевиле (Франция), где она получила четвертый номер посева. В первом круге наша теннисистка встретится с чилийкой Даниель Сегель.

Путь Калининой к победе