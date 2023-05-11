Теннисистка из Новой Каховки уничтожила россиянку в Риме и сыграет с поклонницей Лукашенко

Ангелина Калинина уверенно стартовала на турнире в столице Италии. У одной из лучших теннисисток Украины не было проблем со спортсменкой из страны-агрессорки.

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова 2:0 (6:2, 6:2)

На днях в Риме проходит престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. Среди 96 участников стартовало пять украинок, пишет 24 канал.

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Правда, во втором круге их осталось трое, ведь Элина Свитолина и Даяна Ястремская свои дебютные матчи проиграли. В свою очередь вторая ракетка Украины Ангелина Калинина стартовала сразу со второго раунда.

Ее соперницей стала россиянка Анна Блинкова, которая в первом круге одолела египтянку Маяр Шериф. Представительница страны-террористки идет 73-й в рейтинге WTA, поэтому у нее были неплохие шансы против Калининой.

Без шансов для россиянки

Однако украинка не дала "нейтральной" спортсменке ни шанса. Ангелина сделала брейк уже на старте первого сета и довела его до победы.

А вторая уроженка Новой Каховки вообще начала с четырех выигранных геймов. В итоге Калинина не проиграла ни одной своей подачи, выполнила семь эйсов и допустила лишь одну двойную ошибку.

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От россиянки до белоруски

Триумф над Блинковой позволил украинцы выйти в третий круг. Там ее ждет встреча либо с американкой Софией Кенин, либо с представительницей еще одной страны-террористки Арины Сабаленко. Белоруска идет второй в рейтинге WTA.

Арина известна своей любовью к диктатору Александру Лукашенко. Сабаленко подписывала письма в поддержку самопровозглашенного президента страны, а также уклонялась от осуждения войны в Украине.