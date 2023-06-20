Травма не позволяет остаться в Туре: экс-вторая ракетка мира завершит карьеру в 27 лет

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт объявила, что завершит свою игровую карьеру после травяного "мейджора". Врачи посоветовали это сделать из-за состояния здоровья.

Бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила, что уже в июле окончит свою профессиональную карьеру. Эстонская теннисистка объяснила свое решение.

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Врачи посоветовали остановиться

Всему виновата хроническая травма спины, с которой эстонка боролась долгое время. Однако ради здоровья решила принять сложное для себя решение.

После нескольких визитов к врачу и консультациям с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация поясничного диска в спине. Это не позволяет проводить полномасштабные тренировки или продолжать соревнования. Поэтому невозможно продолжать работать на самом высоком уровне в такой высококонкурентной сфере. Теннис многому дал мне и многому научил меня, и я очень благодарна за это. Для меня было важно нести флаг Эстонии на теннисные корты и иметь возможность играть перед моими поклонниками и болельщиками по всему миру,

– сообщила Контавейт.

Спортсменка отметила, что готова к новым вызовам после своего последнего турнира, которым будет Уимблдон. Травяной "мейджор" пройдет с 3 по 16 июля.

Чем запомнилась Анетт Контавейт

Финалистка Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021), победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, победительница одиночного турнира Orange Bowl (2011), финалистка юниорского турнира Grand Slam в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2012).