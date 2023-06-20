Травма не позволяет остаться в Туре: экс-вторая ракетка мира завершит карьеру в 27 лет
Источник:Инстаграмм Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт объявила, что завершит свою игровую карьеру после травяного "мейджора". Врачи посоветовали это сделать из-за состояния здоровья.
Бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила, что уже в июле окончит свою профессиональную карьеру. Эстонская теннисистка объяснила свое решение.
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Врачи посоветовали остановиться
Всему виновата хроническая травма спины, с которой эстонка боролась долгое время. Однако ради здоровья решила принять сложное для себя решение.
После нескольких визитов к врачу и консультациям с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация поясничного диска в спине. Это не позволяет проводить полномасштабные тренировки или продолжать соревнования. Поэтому невозможно продолжать работать на самом высоком уровне в такой высококонкурентной сфере. Теннис многому дал мне и многому научил меня, и я очень благодарна за это. Для меня было важно нести флаг Эстонии на теннисные корты и иметь возможность играть перед моими поклонниками и болельщиками по всему миру,
– сообщила Контавейт.
Спортсменка отметила, что готова к новым вызовам после своего последнего турнира, которым будет Уимблдон. Травяной "мейджор" пройдет с 3 по 16 июля.Отметим. Контавейт в июне 2022 года прекратила свое сотрудничество с тренером через его русское гражданство. Также эстонская спортсменка подчеркивала, что понимает, почему украинские теннисистки требуют отстранения россиянок и белорусок от соревнований.
Чем запомнилась Анетт Контавейт