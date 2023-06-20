Колишня друга ракетка світу Анетт Контавейт оголосила, що вже в липні закінчить свою професійну кар'єру. Естонська тенісистка пояснила своє рішення.

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Лікарі порадили зупинитися

Усьому винна хронічна травма спини, з якою естонка боролася протягом довгого часу. Проте заради здоров'я вирішила прийняти складне для себе рішення.

Після кількох візитів до лікаря та консультацій з моєю медичною командою мені повідомили, що у мене дегенерація поперекового диска в спині. Це не дозволяє проводити повномасштабні тренування чи продовжувати змагання. Тому неможливо продовжувати працювати на найвищому рівні в такій висококонкурентній сфері. Теніс багато чого дав мені і багато чому навчив мене, і я дуже вдячна за це. Для мене було важливо нести прапор Естонії на тенісні корти та мати можливість грати перед моїми прихильниками та вболівальниками по всьому світу,

– повідомила Контавейт.

Спортсменка зазначила, що готова до нових викликів після свого останнього турніру, яким буде Вімблдон. Трав'яний "мейджор" пройде з 3 по 16 липня.

Зазначимо. Контавейт у червні 2022 року припинила свою співпрацю з тренером через його російське громадянство. Також естонська спортсменка підкреслювала, що розуміє, чому українські тенісистки вимагають відсторонення росіянок та білорусок від змагань.

Чим запам'яталася Анетт Контавейт

Фіналістка Підсумкового турніру WTA в одиночному розряді (2021), переможниця шести турнірів WTA в одиночному розряді, переможниця одиночного турніру Orange Bowl (2011), фіналістка юніорського турніру Grand Slam в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2012).