Анджей Дуда имеет серьезные намерения сменить Томаса Баха на посту президента МОК. О решении Дуды сообщил экс-президент Польши – Александр Квасьневский, который руководил НОК Польши с 1988 по 1991 годы.

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Выборы в МОК в 2025-м году

В следующем году у Анджея Дуды заканчивается срок полномочий президента Польши. Поэтому польский лидер собирается пойти на выборы председателя Международного олимпийского комитета.

Отметим, что в 2025 году также заканчивается срок работы Томаса Баха во главе МОК. Нынешний председатель Международного олимпийского комитета покинет свой пост. Выборы состоятся в марте 2025 года в Греции.

К слову. Президент Польши заявлял о том, что была подана заявка на проведение Олимпийских игр-2036.

Шансы Анджея Дуды на победу в выборах главы МОК минимальны, ведь руководящую должность обычно занимают те люди, которые очень тесно связаны со спортом и имеют отношение к Олимпийским играм.