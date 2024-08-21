Анджей Дуда має серйозні наміри змінити Томаса Баха на посаді президента МОК. Про рішення Дуди повідомив експрезидент Польщі – Александр Кваснєвський, який керував НОК Польщі з 1988 по 1991 роки.

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Вибори в МОК 2025-го року

У наступному році у Анджея Дуди закінчується термін повноваження президента Польщі. Через це польский лідер збирається піти на вибори голови Міжнародного олімпійського комітету.

Зазначимо, що у 2025 році також закінчується термін роботи Томаса Баха на чолі МОК. Нинішний голова Міжнародного олімпійського комітету покине свою посаду. Вибори відбудуться в березні 2025 року в Греції.

До слова. Президент Польщі заявляв про те, що було подано заявку на проведення Олімпійских ігор-2036.

Шанси Анджея Дуди на перемогу у виборах голови МОК мінімальні, адже керівну посаду зазвичай займають ті люди, які дуже тісно пов'язані зі спортом та мають відношення до Олімпійських ігор.