Не спеши перед отцом в ад: вратаря Шахтера не будет в тренерском штабе Реброва в сборной
Источник:Центр новостей
Андрей Пятов не планирует столь рано завершать карьеру футболиста. Голкипер еще не готов к теннерской деятельности.
Андрей Пятов не войдет в штаб Сергея Реброва в сборной Украины. На то есть несколько причин.
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Голкипер донецкого коллектива, уже давно отдавший молодым исполнителям свое место в основном составе как Шахтера, так и сборной Украины, еще не готов завершать карьеру футболиста. Пятов уже неофициально исполняет в состоянии "горняков" роль тренера вратарей. Такую же должность Андрею приписывали и в сборной Украины, поскольку он должен был войти в тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым. Однако, скорее всего, такое развитие событий пока нереально.
Существует сразу несколько нюансов, из-за которых Пятов не сможет потренировать вратарей в составе сборной Украины. Первое, у Андрея еще действующий контракт с "горняками". Второе, у Пятова отсутствует тренерская лицензия. Третье, голкипер "кротов" планирует подписать с донецким коллективом новый контракт на один или два года, поскольку он еще не желает завершать активную карьеру.
Карьера Андрея Пятова
- Свой футбольный путь голкипер начал в полтавской Ворскле, однако после своих хороших выступлений его с руками и ногами забрал донецкий Шахтер (заплатив за вратаря 1 миллион евро), где он с 2007 года базируется и по сей день.
- В состоянии "горняков" Пятов отыграл 481 матч, в которых пропустил 413 голов, однако 223 игры он отстоял сухо. В роли основного голкипера "кротов" Андрей выиграл немало титулов, в частности, чемпионат Украины (10 раз), Кубок Украины (8 раз), Суперкубок Украины (7 раз), Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы). Также Пятов с Шахтером доходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, что до сих пор команде не удавалось повторить.
- К тому же, голкипер провел ряд матчей за сборную Украины, сыграв на двух Евро (2012 и 2016). Пятов внес огромный вклад в выход "сине-желтых" на исторический чемпионат Европы в 2020 году, поскольку квалификацию он сыграл в роли основного голкипера, однако на самом турнире его место занял Георгий Бущан.
- За сборную Украины Пятов сыграл 102 матча, войдя в пятерку игроков, проведших больше встреч в "сине-желтой" футболке.