Андрій Пятов не ввійде до штабу Сергія Реброва у збірній України. На те є декілька причин.
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Все з часом
Голкіпер донецького колективу, який уже давно віддав молодим виконавцям своє місце в основному складі як Шахтаря, так і збірної України, ще не готовий завершувати кар'єру футболіста. Пятов уже неофіційно виконує в стані "гірників" роль тренера воротарів. Таку ж посаду Андрію приписували і у збірній України, оскільки він мав увійти до тренерського штабу "синьо-жовтих" на чолі з Сергієм Ребровим. Проте, скоріше за все, такий розвиток подій наразі є нереальним.
Існує відразу декілька нюансів, через які Пятов не зможе потренувати воротарів у складі збірної України. Перше, у Андрія ще чинний контракт з "гірниками". Друге, у Пятова відсутня тренерська ліцензії. Третє, голкіпер "кротів" планує підписати з донецьким колективом новий контракт на один або два роки, оскільки він ще не бажає завершувати активну кар'єру.
Кар'єра Андрія Пятова
- Свій футбольний шлях голкіпер розпочав у полтавській Ворсклі, проте після своїх хороших виступів його з руками та ногами забрав донецький Шахтар (заплативши за воротаря 1 мільйон євро), де він від 2007-го року базується і до нині.
- У стані "гірників" Пятов відіграв 481 матч, в яких пропустив 413 голів, проте 223 гри він відстояв на сухо. В ролі основного голкіпера "кротів" Андрій виграв чимало титулів, зокрема, чемпіонат України (10 разів), Кубок України (8 разів), Суперкубок України (7 разів), Кубка УЄФА (нинішня Ліга Європи). Також Пятов з Шахтарем доходив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, що до цих пір команді не вдавалось повторити.
- До того ж голкіпер провів низку матчі за збірну України, зігравши на двох Євро (2012 та 2016). Пятов зробив величезний внесок у вихід "синьо-жовтих" на історичний чемпіонат Європи в 2020-му році, оскільки кваліфікацію він відіграв у ролі основного голкіпера, проте на самому турнірі його місце зайняв Георгій Бущан.
- За збірну України Пятов зіграв 102 матчі, увійшовши в п'ятірку гравців, які провели найбільше зустрічей у "синьо-жовтій" футболці.