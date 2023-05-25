Андрей Пятов не войдет в штаб Сергея Реброва в сборной Украины. На то есть несколько причин.

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Голкипер донецкого коллектива, уже давно отдавший молодым исполнителям свое место в основном составе как Шахтера, так и сборной Украины, еще не готов завершать карьеру футболиста. Пятов уже неофициально исполняет в состоянии "горняков" роль тренера вратарей. Такую же должность Андрею приписывали и в сборной Украины, поскольку он должен был войти в тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым. Однако, скорее всего, такое развитие событий пока нереально.

Существует сразу несколько нюансов, из-за которых Пятов не сможет потренировать вратарей в составе сборной Украины. Первое, у Андрея еще действующий контракт с "горняками". Второе, у Пятова отсутствует тренерская лицензия. Третье, голкипер "кротов" планирует подписать с донецким коллективом новый контракт на один или два года, поскольку он еще не желает завершать активную карьеру.

Кстати говоря. В сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым ожидается присутствие Висенте Гомеса, играющего роль старшего ассистента, а также Альберто Босха и Глеба Платова, которые должны быть ассистентами.

Карьера Андрея Пятова