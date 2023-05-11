Суд отстранил Андрея Павелко от должности президента УАФ: кто будет руководить украинским футболом

Главу УАФ преследуют обвинения в коррупции при строительстве завода по производству искусственных полей. Поэтому Андрей Васильевич может потерять свой пост и даже быть арестованным.

Коррупция в УАФ

Украинскую ассоциацию футбола последние полгода-год охватывают разные скандалы. Прошлой осенью глава УАФ Андрея Павелко и генсекретаря организации Юрия Записоцкого было арестовано по обвинению в коррупции.

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Связано это дело со строительством завода по производству искусственных полей. Павел выпущен под залог почти по 10 миллионов гривен. Позже Печерский районный суд Киева отстранил Андрея Васильевича от должности на три месяца – до 13 мая 2023 года.

Павелко нашел замену?

Впрочем, это решение не вступило в силу, ведь адвокаты президента УАФ подали апелляцию. Тем не менее, Печерский суд продлил отстранение Павелко еще на два месяца – до 9 июля.

Видео заседания Печерского районного суда Киева:

У главы украинского футбола есть пять дней на подачу апелляции. Впрочем, некоторые СМИ сообщают, что Андрей Васильевич подписал документ о назначении вице-президента УАФ Олега Протасова временно исполняющим обязанности председателя организации.

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История Андрея Павелко

Отметим, что Андрей Павелко стал главой ФФУ (позже – УАФ) в марте 2015 года. После этого он дважды переизбирался на этот пост. но выборы в 2023 году были отменены Печерским судом из-за подозрений в коррупции.

В это же время Павелко был народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", сложив полномочия в 2019-м. С мая того же года Андрей Васильевич является членом Исполкома УЕФА. В него он был переизбран в начале апреля этого года.