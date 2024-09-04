Украинский чемпион Паралимпиады отказался от фото с россиянином: мощное фото игнора

Андрей Трусов не имел равных в заплыве на 50 метров вольным стилем. Парень получил золотую медаль, но был вынужден делить подиум с "нейтральным" спортсменом.

Украина продолжает зажигать на Паралимпийских играх-2024. В течение среды, 4 сентября, наша команда получила семь наград, из которых четыре – золотые, пишет 24 Канал.

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Одну из них принес нашей стране Андрей Трусов. Парень выиграл соревнования по плаванию вольным стилем на 50 метров в классе S7. Серебряная медаль досталась Карлосу Серрано Сарате.

А вот "бронзу" получил пловец с российским паспортом Егор Ефросинин. Во время церемонии награждения Трусов демонстративно отказался от совместного фото с "нейтральным" параатлетом.



Андрей Трусов игнорирует россиянина / скриншот с трансляции

Вместо этого Андрей сфотографировался с Сарате. Отметим, что в том же заплыве четвертым финишировал Юрий Шенгур, а шестым – Евгений Богодайко.

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Сам Трусов же побил мировой рекорд в заплыве вольным стилем на 50 метров, который ранее также ему принадлежал. 24-летний паралимпиец преодолел дистанцию за 26,38 секунды.

По итогам семи игровых дней Украина имеет в своем активе 52 медали – 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую. Это позволяет нашей стране идти на седьмой строчке в общем медальном зачете Паралимпиады-2024.