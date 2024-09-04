Україна продовжує запалювати на Паралімпійських іграх-2024. Протягом середи, 4 вересня, наша команда здобула сім нагород, з яких чотири – золоті, пише 24 Канал.

До теми Андрій Трусов зі світовим рекордом виграв "золото" Паралімпіади-2024 у плаванні

Одну із них приніс нашій країні Андрій Трусов. Хлопець виграв змагання з плавання вільним стилем на 50 метрів у класі S7. Срібна медаль дісталась Карлосу Серрано Сарате.

А ось "бронзу" здобув плавець з російським паспортом Єгор Єфросінін. Під час церемонії нагородження Трусов демонстративно відмовився від спільного фото з "нейтральним" параатлетом.



Андрій Трусов ігнорує росіянина / скріншот з трансляції

Натомість Андрій сфотографувався із Сарате. Відзначимо, що у тому ж запливі четвертим фінішував Юрій Шенгур, а шостим – Євгеній Богодайко.

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Сам Трусов же побив світовий рекорд у запливі вільним стилем на 50 метрів, який раніше також йому належав. 24-річний паралімпієць подолав дистанцію за 26,38 секунди.

За підсумком семи ігрових днів Україна має у своєму активі 52 медалі – 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову. Це дозволяє нашій країні йти на сьомій сходинці у загальному медальному заліку Паралімпіади-2024.