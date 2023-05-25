Тлумак подал в отставку, Карпаты остались без тренера за тур до окончания сезона, – СМИ
Источник:телеграмм-канал "Брутальный футбол"
Львовские Карпаты пытались бороться за выход в УПЛ, но в последних турах неожиданно потерпели провал. "Львы" за игрой стали "львятами" и практически потеряли шансы побороться в стыковых матчах за повышение в классе.
В предыдущих двух турах Карпаты проиграли дома запорожскому Металлургу 0:1 и на выезде были разгромлены ЛНЗ 4:1. Такие результаты фактически лишили команду места в топ-4.
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Клуб пока не подтвердил информацию
Главный тренер Карпат Андрей Тлумак не подобрал слов и не нашел смелости прийти на пресс-конференции после двух провальных поединков. После игры против ЛНЗ коротко по игре рассказал его ассистент Андрей Сапуга. Также прощение у болельщиков попросил капитан команды Денис Кожанов, но ответов на многие вопросы не было от наставника "львов".
24 мая "Брутальный футбол" сообщил, что якобы Тлумак встретился с футболистами и сообщил о своей отставке. И это за тур до окончания сезона-2022/2023. Впереди у Карпат только домашняя игра против Оболони, которая уже гарантировала себе выход в УПЛ (27 мая).
Пока львовский клуб не подтвердил данную информацию.
У Карпат еще маленький, но почти нереальный шанс выйти в стыковые матчи. Сейчас "львы" занимают 5-ю позицию, имея в своем активе 17 очков. На три балла больше у идущего 4-м запорожского Металлурга. Для выхода в стыковые поединки львовскому клубу нужно побеждать Оболонь с разгромным счетом и надеяться, что Металлург будет разгромлен Нивой. А это какие-то космические мечты.
Раньше была информация, что Тлумак покинет команду, если не выведет Карпаты в УПЛ. Что он фактически и не сделал, хотя был хороший подбор игроков, финансы и другие ресурсы.
Карьера Андрея Тлумака во львовских Карпатах
- Еще в течение футбольной карьеры Андрей Тлумак много лет отдал Карпатам. С 1997 года, когда поиграл за Карпаты-2 до 2012-го с перерывами выступал за львовский клуб.
- В 2017-м повесил бутсы и вратарские перчатки на гвоздь. В течение карьеры провел за Карпаты больше всего матчей – 160 поединков.
- После чего принялся за тренерство. В 2016 году был немного тренером Карпат-2.
- С июля 2016 по середину июня 2017 был ассистентом главного тренера "львов". После чего возглавил Карпаты U-19.
- В октябре 2020-го пришел в команду снова, но на этот раз возглавил главную команду "львов".