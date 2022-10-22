Чемпион на поле и вне его: Шевченко получил награду от Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport наградило победителей премии Golden Boy-2022. Одну из наград получил бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Украинский тренер был награжден за достижения, полученные еще во времена карьеры футболиста. Теперь награда Golden Boy Career Award будет украшать полочку всех наград в доме Андрея Шевченко.

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Еще одна награда для Шевы

Итальянское издание выделило старания и работу Шевченко во время войны в Украине. Андрей Николаевич, общается с иностранной прессой, посещает благотворительные мероприятия, помогает финансово, а его дом был временным приютом для украинских переселенцев, которые из-за оккупанта потеряли дом.

Один из самых сильных и любимых игроков конца 90-х и начала нового тысячелетия. Это признание за его выдающуюся карьеру, а также за ежедневные усилия по помощи Украине и достижению мира,

– говорится в новости Tuttosport.

Напомним, что накануне первый посол платформы UNITED 24 Шевченко выступил с речью на вручении "Золотого мяча-2022".

Шева пожертвовал своей тренерской карьерой, чтобы отдать все свои силы в помощь Украине в войне против России.