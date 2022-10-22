Український тренер був нагороджений за досягнення, які здобув ще за часів кар'єри футболіста. Тепер нагорода Golden Boy Career Award прикрашатиме поличку усіх нагород у будинку Андрія Шевченка.

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Ще одна нагорода для Шеви

Італійське видання виділило старання та роботу Шевченка під час війни в Україні. Андрій Миколайович, спілкується з іноземною пресою, відвідує благодійні заходи, допомагає фінансово, а його дім був тимчасовим притулком для українських переселенців, які через окупанта втратили домівку.

Один із найсильніших і найулюбленіших гравців кінця 90-х і початку нового тисячоліття. Це визнання за його видатну кар'єру, а також за щоденні зусилля щодо допомоги Україні та досягнення світу,

– йдеться у новині Tuttosport.

Нагадаємо, що напередодні перший амбасадор платформи UNITED 24 Шевченко виступив із промовою на врученні "Золотого м'яча-2022".

Шева пожертвував своєю тренерською кар'єрою, щоб віддати усі свої сили на допомогу Україні у війні проти Росії.