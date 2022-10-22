Украинский тренер был награжден за достижения, полученные еще во времена карьеры футболиста. Теперь награда Golden Boy Career Award будет украшать полочку всех наград в доме Андрея Шевченко.

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Еще одна награда для Шевы

Итальянское издание выделило старания и работу Шевченко во время войны в Украине. Андрей Николаевич, общается с иностранной прессой, посещает благотворительные мероприятия, помогает финансово, а его дом был временным приютом для украинских переселенцев, которые из-за оккупанта потеряли дом.

Один из самых сильных и любимых игроков конца 90-х и начала нового тысячелетия. Это признание за его выдающуюся карьеру, а также за ежедневные усилия по помощи Украине и достижению мира,

– говорится в новости Tuttosport.

Напомним, что накануне первый посол платформы UNITED 24 Шевченко выступил с речью на вручении "Золотого мяча-2022".

Шева пожертвовал своей тренерской карьерой, чтобы отдать все свои силы в помощь Украине в войне против России.