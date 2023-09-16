Шевченко забил "паненкой" Буффону, повторив финал Лиги чемпионов 20-летней давности: видео

В словенской Любляне состоялся благотворительный матч, собравший большое количество мировых звезд футбола. Футболист, уже давно повешавший бутсы на гвоздь, приятно удивили, ведь не растеряли свое мастерство.

Участие в этом поединке, инициатором которого стал президент УЕФА Александер Чеферин, принял бывший нападающий Динамо и сборной Украины Андрей Шевченко. Главной целью матча был сбор средств для Словении.

Смотрите также Счастью нет предела: Виктор Цыганков очаровал новыми семейными фотографиями

Перенесли всех в далекий 2003-й

Кроме Шевы сыграть в благотворительном поединке пригласили других звезд футбола – Джанлуиджи Буффона, Златан Ибрагимовича, Ивицу Олича, Хавьера Дзанетти, Кларенса Зеедорфа и других.

Андрей Николаевич не ушел с поля без забитого мяча.

В первом тайме команда "красных", за которую выступал бывший тренер сборной Украины, получила право на пенальти. 11-метровый доверили пробивать не оплошавшему Шевченко. Обладатель "Золотого мяча" поиздевался над Буффоном.

Украинский наставник пробил "паненкой" прямо по центру ворот. Итальянский голкипер бросился в угол ворот. Оба после гола тепло обнялись и улыбнулись.

Для Шевченко и Буффона этот момент стал неким дежавю, который был в их футбольной карьере в далеком 2003-м. Тогда украинец реализовал пятый удар в послематчевых пенальти от "россонери" в ворота Джанлуиджи, принеся Милану трофей Лиги чемпионов.

Теперь эта дуэль повторилась уже после их футбольной карьеры.

Как Шевченко забил Буффону: смотрите видео

Напомним, что тогда в финале Лиги чемпионов-2002/2003 Милан обыграл Ювентус в серии пенальти 2:3. Точные удары, кроме Шевченко, в футболке Милана забили Сержинью и Алессандро Неста. Пенальти Зеедорд и Каладзе Буффон потащил.

Отметим, что в этом финале ЛЧ Шевченко вышел в старте Милана и провел весь поединок.