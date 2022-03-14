Андрей Шевченко указал на большую ложь России в войне с Украиной

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что украинцы борются за свою свободу и желание быть частью европейского сообщества.

Шевченко подчеркнул, что Россия сознательно врет всему миру и своим гражданам, называя войну так называемой "спецоперацией".

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"Это не конфликт, это не спецоперация, как это хотят подать. Это агрессия, преступление против мирных жителей. У нас никто не хотел в это верить до последнего. Мы не могли представить, что Россия способна на такое. Нам это казалось невозможным.

Пока идет война, российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях. Я молюсь каждый день, чтобы война закончилась", – заявил тренер.

Шевченко активно помогает Украине