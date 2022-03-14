Шевченко подчеркнул, что Россия сознательно врет всему миру и своим гражданам, называя войну так называемой "спецоперацией".
Смотрите также Родные Шевченко приютили двух семей из Бучи, которые жили в подвале 5 дней
"Это не конфликт, это не спецоперация, как это хотят подать. Это агрессия, преступление против мирных жителей. У нас никто не хотел в это верить до последнего. Мы не могли представить, что Россия способна на такое. Нам это казалось невозможным.
Пока идет война, российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях. Я молюсь каждый день, чтобы война закончилась", – заявил тренер.
Шевченко активно помогает Украине
- Андрей Николаевич старается использовать максимум возможностей, чтобы мир услышал о вторжении России. В частности, он выходил на митинг в поддержку Украины в Лондоне.
- Также перед матчем Кубка Италии между Миланом и Интером на огромном экране "Сан-Сиро" показали видеообращение Шевченко к итальянцам.