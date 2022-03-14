Шевченко наголосив, що Росія свідомо бреше всьому світу та своїм громадянам, називаючи війну так званою "спецоперацією".

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"Це не конфлікт, це не спецоперація, як це хочуть подати. Це агресія, злочин проти мирних жителів. У нас ніхто не хотів у це вірити, аж до останнього. Ми не могли уявити, що Росія здатна на таке. Нам це здавалося неможливим.

Поки триває війна, російські спортсмени не можуть брати участь у змаганнях. Я молюся щодня, щоб війна закінчилася", – заявив тренер.

Шевченко активно допомагає Україні