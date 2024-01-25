Официально: Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
В четверг, 25 января, УАФ единодушно поддержал легенду украинского футбола на выборах президента организации. Бывшему главе ассоциации Андрею Павелко члены выразили недоверие из-за ряда коррупционных скандалов.
В киевском Доме футбола проходит XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Главным вопросом мероприятия является избрание нового президента организации, пишет 24 Канал.
По теме Полетят головы: радикальные шаги Шевченко на посту президента УАФ
Единодушное решение в пользу Шевченко
Кандидат был только один – Андрей Николаевич Шевченко, которого выдвинули на эту должность 18 коллективных членов УАФ, поэтому, по сути, интриги в этих выборах и не было.
Конгресс официально избрал Шевченко на пост президента УАФ. Его кандидатуру единодушно поддержали все коллективные члены ассоциации. Таким образом, Андрей Николаевич стал шестым президентом в истории ФФУ / УАФ. Ранее этот пост занимали:
- Викор Банников (1991 – 1996)
- Валерий Пустовойтенко (1996 – 2000)
- Григорий Суркис (2000 – 2012)
- Анатолий Коньков (2012 – 2015)
- Андрей Павелко (2015 – 2023)
Последний президент УАФ сейчас находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации. Андрея Павелко и бывшего генсека КАФ Юрия Записоцкого обвиняют в отмывании средств на строительстве завода по производству искусственной травы.
В Доме футбола Шевченко представил свою программу, в которой указал на проблемы работы УАФ и методы их решения.
Проблемы УАФ по мнению Шевченко / Фото 24 Канала, Анатолий Дерека
Решение проблем УАФ от Шевченко / Фото 24 Канала, Анатолий Дерека
"За" Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ. Тарас Клым из Ивано-Франковской областной ассоциации стал единственным, кто воздержался от поддержки Шевченко. Он вышел на трибуну и высказал претензии, заключавшиеся в том, что программа и команда кандидата не была опубликована заранее.
Клым предложил предоставить региональным ассоциациям квоту на членство в Исполкоме и вернуть федерацию Киева в членство в УАФ.
Видео избрания Шевченко на пост президента УАФ
Читайте также Обсудили главную задачу: Шевченко провел первую встречу с руководителями областных ассоциаций
Напомним, что Андрей Николаевич – легенда украинского футбола. Нападающий поиграл за Динамо, Милан и Челси. В составе итальянцев Шевченко становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Золотого мяча.
За сборную Украины Шевченко наиграл 111 матчей, забив 48 голов. Он лучший бомбардир в истории команды. Также с 2016 по 2021 год Андрей Николаевич возглавлял национальную команду и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.
До этого Шевченко был "рупором" Украины в мире, рассказывающим другим всю правду о войне в нашей стране. Андрей Николаевич не только постоянно в связи с европейской прессой, но и организует благотворительные аукционы, посещает раненых военных в госпиталях, поэтому не зря Владимир Зеленский избрал его послом платформы UNITED24.