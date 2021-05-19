Кроме украинца, в список "послов Серии А" вошли Винсент Кандела, Чиро Феррара, Марко Матерацци, Лука Тони, Франческо Тотти, Кристиан Виери и Джанлука Дзамбротта.

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Мы создаем команду чемпионов, которые сделали Серию A великой и которые будут представлять итальянский футбол на различных мероприятиях,

– говорится в заявлении.

Какова роль послов

Послы будут в первую очередь участвовать в проектах социальной ответственности, используя свой имидж и опыт в поддержке благотворительной деятельности и распространения позитивных целей. Они также станут визитной карточкой Серии А в мире, участвуя в инициативах с международными телевизионными компаниями.

"Нашей целью было постоянно привлекать прошлых чемпионов продвижения в Серии А. Перед амбассадорами будет стоять задача привлечь болельщиков в Италии и во всем мире, заставив их ближе познакомиться с Серией А и ее общественной и коммерческой деятельностью", – уточняет пресс-служба.

Обратите внимание! В итальянском Милане Андрей Шевченко провел 8 лет, сыграв в 322-х поединках. Именно во время выступлений за "россонери" украинец завоевал "Золотой мяч" в 2004 году.