Колишній футболіст та головний тренер збірної України Андрій Шевченко висунутий на посаду президента Української асоціації футболу. Кандидатуру Шевченка висунув Виконавчий комітет Київського об'єднання асоціацій футболу.

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Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу (КОАФ) проголосував за свого земляка, видатного вітчизняного футболіста-рекордсмена Андрія Шевченка, уродженця села Двірківщина Яготинського району,

– йдеться у повідомленні.

Також легендарний український нападник буде делегатом на Конгресі УАФ, який має відбутися 25 січня 2024 року. Разом з ним Київщину представлятимуть Андрій Засуха та Євгеній Євсеєв.

Важливо. Андрій Шевченко матиме шанс замінити свого тезку Андрія Павелка. Чинний голова УАФ перебуває у СІЗО за підозрою у корупції.

Сам Шевченко поки що не робив офіційних заяв щодо участі у виборах президента УАФ. Нового главу українського футболу можуть обрати 25 січня 2024 року під час позачергового конгресу УАФ.