Сделаю все, чтобы в Украине наступил мир, – Шевченко напомнил о войне мировому спортивному сообществу

Андрей Шевченко продолжает рассказывать о войне в Украине за границей. Он заявил, что готов делать все возможное для прекращения военных действий.

Шевченко не дает забыть западную аудиторию о войне в Украине. Он отметил, что спорт является одной из платформ, через которую можно привлечь внимание к его стране.

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Шевченко в который раз напомнил миру о войне

Я украинец, я бы всегда оставался за своей страной. Около двух лет назад на Украине началась война. И спорт является одной из лучших платформ для содействия миру. Я всегда оставался бы за свою страну, потому что я украинец и сделал бы все, чтобы в моей стране пришел мир,

– сказал Шевченко.

Выборы в УАФ

Отметим, что в конце прошлого года Шевченко был официально выдвинут в кандидаты на пост президента УАФ. Он есть единственным кандидатом на эту должность.

Экс-тренер национальной команды может сменить на этом руководящем посту Андрея Павелко, который сейчас находится во львовском СИЗО. Его обвиняют в хищении денег и коррупции по строительству завода по изготовлению искусственного газона.

Исполком УАФ официально утвердил провести внеочередной конгресс УАФ 25 января 2024 года. Заседание состоится в киевском Доме футбола.

. В сентябре 2022 года президент Зеленский назначил Шевченко внештатным советником. Ранее он стал послом платформы UNITED24, созданной по инициативе главы государства. Проект собирает средства на помощь ВСУ, пострадавшим от российской агрессии украинцам, а также на восстановление Украины.